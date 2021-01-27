الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة، 327 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، بعد إجراء 1884 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وقالت الصحة: إنها سجلت 365 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، مبينة أن إجمالي حالات التعافي، وصل إلى 45178 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي المصابين التراكمي، وصل إلى 50375 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 4682 حالة.



وبينت صحة غزة، أن إجمالي عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا) بلغت 515 حالة.



وأوضحت، أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، وصل إلى 95 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.