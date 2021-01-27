القناة 12: المستشفيات العامة في حالة انهيار بسبب (كورونا) وجهود الطاقم الطبي تتلاشى

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة 12 الإسرائيلية: "إن المستشفيات العامة في حالة انهيار من (كورونا)، فأقسام (كورونا) فيها تحت ضغط شديد، والموجة الشديدة من المرض، التي ضربت ورفضت أن تتلاشى، تتسبب في تآكل جهد الطاقم الطبي".



وأضافت القناة: "إن نقص المعدات والأسرة لا يسعف حقاً في الكفاح المستمر على مدار الساعة، في ضوء عبء العمل المستمر"، متابعة بقولها: "في ضوء عبء العمل المستمر، يجد الطاقم الطبي صعوبة في السيطرة على جميع المرضى".



وأشارت القناة، إلى أن البروفيسور زئيف روتشتاين، مدير مستشفى (هداسا)، يخوض حربًا أخرى- مالياً، حيث لم يتمكن المستشفى من الدفع لموردي المعدات الطبية لمدة شهر تقريبًا، وقرروا وقف الإئتمان.