وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن البرلمان التونسي، موافقته على التعديل الوزاري، الذي أثار جدلاً بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية مظاهرات خارج مقر البرلمان.



ووفق وكالة (رويترز) فقد شمل التعديل الوزاري، الذي نال موافقة البرلمان يوم الثلاثاء، 11 وزيراً من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.



وأكد رئيس الحكومة المشيشي في خطاب له، أن "الشباب المحتج خارج البرلمان، يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب".



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس قيس سعيد، أنه سيرفض التعديل الوزاري.



وقال سعيد: إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكراً عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد، ومشيراً إلى شبهة تضارب المصالح، حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.