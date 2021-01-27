عربي

وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري

وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البرلمان التونسي، موافقته على التعديل الوزاري، الذي أثار جدلاً بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، وذلك على خلفية مظاهرات خارج مقر البرلمان.

ووفق وكالة (رويترز) فقد شمل التعديل الوزاري، الذي نال موافقة البرلمان يوم الثلاثاء، 11 وزيراً من بينهم وزراء جدد للعدل والداخلية والصحة.

وأكد رئيس الحكومة المشيشي في خطاب له، أن "الشباب المحتج خارج البرلمان، يذكرنا بأولوياتنا، احتجاجاته شرعية.. الحكومة ستصغي للشباب الغاضب".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس قيس سعيد، أنه سيرفض التعديل الوزاري.

وقال سعيد: إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مستنكراً عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد، ومشيراً إلى شبهة تضارب المصالح، حول بعض الأعضاء الجدد في الحكومة.

أخبار ذات صلة

الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب

الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب

الحوثيون: على أمريكا أن تحظر الدعم العسكري للسعودية

الحوثيون: على أمريكا أن تحظر الدعم العسكري للسعودية

لبنان يسجل رقماً قياسياً بعدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)

لبنان يسجل رقماً قياسياً بعدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

أبو الغيط: الانتخابات خطوة مهمة على طريق توحيد الصف الفلسطيني

أبو الغيط: الانتخابات خطوة مهمة على طريق توحيد الصف الفلسطيني

رسمياً.. افتتاح الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط

رسمياً.. افتتاح الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط

اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل

اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل

المشيشي: يجب إصلاح الخلل في حكومة تونس

المشيشي: يجب إصلاح الخلل في حكومة تونس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: مجلس الأمن الدولي مجرد ناد للثرثرة السياسية عند دولة الاحتلال

تيسير خالد: مجلس الأمن الدولي مجرد ناد للثرثرة السياسية عند دولة الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل شابين من رام الله

قوات الاحتلال تعتقل شابين من رام الله

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

طالع: أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة

الأوقاف: هدم مسجد &#34;أم قصة&#34; جريمة نكراء واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين

الأوقاف: هدم مسجد "أم قصة" جريمة نكراء واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طمون جنوب طوباس

الاحتلال يعتقل مواطنًا من طمون جنوب طوباس

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: نعمل على التعبئة التوعوية لمواجهة (كورونا) المتحور

"العربية الفلسطينية": نعمل على التعبئة التوعوية لمواجهة (كورونا) المتحور

منوعات

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: دنيا بطمة تعرض نفسها للتنمر والسخرية بسبب هذا المشهد

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق &#34;كل أفلامك قبلات&#34;

شاهد: مي العيدان تهاجم غادة عبد الرازق "كل أفلامك قبلات"

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: ديما قندلفت تروي معاناتها بسبب تشوّه وجهها وتعرضها للتنمر القاسي

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

بعد 22 عام من الانفصال.. مها الصغير تروي تفاصيل زواج والديها من جديد

بعد 22 عام من الانفصال.. مها الصغير تروي تفاصيل زواج والديها من جديد

خطيب زين كرزون السابق يلمح (جوعانة مصاري) و( مش صاحبة موقف)

خطيب زين كرزون السابق يلمح (جوعانة مصاري) و( مش صاحبة موقف)

شاهد: لحظات مؤثرة خلال توديع سوزان نجم الدين لأولادها

شاهد: لحظات مؤثرة خلال توديع سوزان نجم الدين لأولادها

شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد &#34;اللمبي&#34;

شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد "اللمبي"

شاهد: نوال الزغبي تستعد للزواج مرة أخرى وهذا شرطها الوحيد

شاهد: نوال الزغبي تستعد للزواج مرة أخرى وهذا شرطها الوحيد

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر (الترند).. ويتسبب بضجة شبابية واسعة

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر (الترند).. ويتسبب بضجة شبابية واسعة

عربي

وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري

وسط تصاعد الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يُوافق على تعديل وزاري

الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب

الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب

الحوثيون: على أمريكا أن تحظر الدعم العسكري للسعودية

الحوثيون: على أمريكا أن تحظر الدعم العسكري للسعودية

لبنان يسجل رقماً قياسياً بعدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)

لبنان يسجل رقماً قياسياً بعدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)