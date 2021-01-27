الصدر: ضغوطات تمارس على المحافظات السنية بزعم محاربة الإرهاب

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، وجود "ضغوطات" تمارس من بعض الجهات (لم يسمها) ضد المحافظات السنية بحجة محاربة الإرهاب.وذكر الصدر، في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر) أن "هؤلاء تناسوا أنهم أكثر المتضررين من الإرهاب، وأن ذلك يعني أن الإرهابيين سيستغلون ذلك للقيام بأفعالهم الإرهابية في شتى مناطق العراق".وقال: "قد تنتفع من ذلك بعض الجهات السياسية من هنا وهناك لأجل الدعاية الانتخابية أمام الجمهور الشيعي أو السني".وأكد الصدر على ضرورة أن يكون التنافس الانتخابي تنافسا على أسس شرعية وأخلاقية وديمقراطية وإنسانية، بعيدا عن العنف والصدام وبيع باقي أراضي العراق للمحتل ولمن له مآرب أخرى.وختم الصدر تغريدته بالقول: "من المعيب أن تتصادم القوى السياسية من أجل الانتخابات، والمحافظات أجمع تعيش تحت خط الفقر والجوع والوباء والخوف".