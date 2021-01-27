الحوثيون: على أمريكا أن تحظر الدعم العسكري للسعودية

رام الله - دنيا الوطنطالب محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة (أنصار الله) اليمنية، الولايات المتحدة، بحظر الدعم للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع (تويتر): "على أمريكا أن تصدر حظراً على إرسال السلاح والطيران والدعم اللوجستي للسعودية، وتحالفها في العدوان على اليمن، وهذا هو الأجدر مراجعته حتى 26 فبراير"، في إشارة إلى تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص الأمريكي، الذي يجيز إجراء معاملات مع جماعة (أنصار الله).وأضاف: "الأموال التي جمعتها وزارة الخزانة الأمريكية، كانت ثمن إرهاب التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن بقتل الأطفال والنساء وتدمير اليمن وتجويعه".