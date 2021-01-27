دولي

100 مليون و840 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

100 مليون و840 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ أكثر من 2 مليون و167 ألف وفاة، وبلغت حصيلة المصابين 100 مليون ونحو 840 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 72 مليوناً و867 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، زيادة محدودة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملحوظة في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 528 ألف و698 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 15,879 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي عادت لتتخطى عتبة الـ4000، وسجلت (4,045 وفاة)، وبريطانيا التي سجلت كذلك عدد وفيات مرتفع بواقع (1,631 وفاة)، والبرازيل (1,206 وفيات)، وألمانيا (988 وفاة)، وجنوب أفريقيا (680 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (148,265 إصابة)، والبرازيل (63,626 إصابة)، واسبانيا (36,435 إصابة)، وفرنسا (22,086 إصابة)، وبريطانيا (20,089 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (435,452 وفاة)، والبرازيل (218,918 وفاة)، والهند (153,751 وفاة)، والمكسيك (152,016 وفاة)، وبريطانيا التي تخطت عتبة الـ100 ألف بواقع (100,162 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا التي تخطت عتبة الـ 26 مليوناً بواقع (26,011,222 إصابة)، والهند (10,690,279 إصابة)، والبرازيل (8,936,590 إصابة)، وروسيا (3,756,931 إصابة)، وبريطانيا (3,689,746 إصابة).

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