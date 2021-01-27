قوات الاحتلال تعتقل شابين من رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابين من بلدة بيرزيت شمال رام الله.



وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيرزيت واعتقلت الشابين مجدي ناصر وشحة (27 عاماً)، ومهند نجيب سيف (24 عاماً).



وأفادت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في حي الطيرة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.