شؤون فلسطينية

طالع: أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة

طالع: أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار بيع الخضروات والفواكه في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 8 ك = 1 شيكل

خيار: 4 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 4 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 3 شيكل

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  6 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل


أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل


تفاح: 3 ك = 10 شيكل


أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل


بوملي: 1ك = 2 شيكل


برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل


كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل


كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل


أفوكادو: 1ك = 7 شيكل


كيوي: 1ك = 7 شيكل.

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