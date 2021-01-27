دولي

بدء تطعيم موظفي البيت الأبيض ضد (كورونا)

بدء تطعيم موظفي البيت الأبيض ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
خضع المئات من موظفي البيت الأبيض بواشنطن، مساء أمس الثلاثاء، للتطعيم ضد فيروس كورونا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

ووفق شبكة (سي إن إن) فقد قالت: إن غالبية الذين تم تطعيمهم هم من موظفي الإدارة الذين يؤدون واجباتهم مباشرة داخل البيت الأبيض.

وأكدت الشبكة أنه في الأسابيع المقبلة من المتوقع أن يتلقى جميع موظفي البيت الأبيض اللقاح.

وكان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس في 21 ديسمبر من العام الماضي، والثانية في 11 كانون الثاني/ يناير السنة الحالية، كما تلقت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، اللقاح ضد فيروس كورونا.

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