الأوقاف: هدم مسجد "أم قصة" جريمة نكراء واعتداء صارخ على مشاعر المسلمين

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رام الله - دنيا الوطن

استنكر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مسجد "أم قصة" فجر اليوم في تجمع بدوي الزويدين والبسايطة، التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل.



وبين أبو الرب، أن هدم المساجد، يدل بشكل واضح على الهمجية التي وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية، تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، مضيفاً بأن هذه الجريمة اعتداء صارخ على المسلمين ومشاعرهم.



كما أوضح أبو الرب، أنه لم يعد هناك أماكن عبادة آمنة في ظل الاعتداءات والجرائم، التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه، معتبراً أن هذا الاعتداء عنصرية استفزازية جديدة، تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسات.



وطالب أبو الرب، المؤسسات الإسلامية الدولية، كمنظمة التعاون الإسلامي، والمؤتمر الإسلامي، والدول العربية والإسلامية، بأن تعمل على إنهاء هذه الاعتداءات التي فاقت كل وصف.