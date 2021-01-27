تركيا تحظر الحفلات في منتجعات التزلج

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رام الله - دنيا الوطن

قررت تركيا حظر إقامة الحفلات في منتجعات التزلج، بعد أن تسببت مقاطع مصورة لحفلات مكتظة متداولة بإثارة الغضب في البلاد.



ووفق وكالة (الأناضول) فقد قالت وزارة الداخلية التركية: "الأنشطة التي تقام في منتجعات التزلج، وتخالف قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة".



وأضافت: "سيتم تطبيق الحظر على الموسيقى والحفلات في كل عطلات نهاية الأسبوع".



وأعفت السلطات التركية منتجعات التزلج من بعض القيود التي تشمل العزل العام الكامل في عطلة نهاية الأسبوع، بما يعني أن بإمكان المتزلجين الاستمتاع بالرياضة بينما يقبع باقي السكان في منازلهم.