حماس ترد على ما نشرته صحيفة (تايمز) البريطانية عن علاقتها مع تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

نفت حركة حماس، المزاعم التي ساقها تقرير لصحيفة (تايمز) البريطانية، من توجيه تركيا رسائل للحركة بشأن حضورها ونشاطها، تمهيداً لإعادة الدفء في العلاقة الباردة بين تركيا وإسرائيل.



ووفق موقع (عربي 21) فقد قال القيادي في حماس، سامي أبو زهري: إن ما ورد في التقرير عبارة عن مزاعم لا أساس لها من الصحة، مؤكداً على أن علاقة أنقرة بالفصائل الفلسطينية جيدة ومستقرة ولا تعاني من أية توترات.



وأشار أبو زهري إلى أن التقارير التي تروج لوجود توتر بين حماس وتركيا، "تقف خلفها جهات ولوبيات إسرائيلية، تهدف لضرب العلاقة التي تجمع بين الطرفين".



وأكد أن حركته "اعتادت على مثل هذه التقارير التحريضية ضد علاقاتها، وتواصلها مع المحيط العربي والإسلامي وحتى الدولي، والتي عادة ما تقوم بها جهات تستند على مصادر مشبوهة وافتراضية وكاذبة".



وكانت صحيفة (تايمز) البريطانية، نشرت تقريراً لمراسلها في دولة الاحتلال، أنشيل بيفر، زعم فيه، أن تركيا وجهت رسائل لحركة حماس بشأن نشاطها وإقامتها، في إشارة لتحول مزعوم في سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه المصالح التي تخدم بلده، وألمح التقرير إلى أن ورقة حماس، وتواجدها على الأرض التركية، ستكون على طاولة تحسين العلاقة مع الاحتلال.