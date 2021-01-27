قوات الاحتلال تعتقل شاباً من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شاباً من مدينة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أمير سمير طبنجة (21 عاماً) من منطقة وادي شاهين وسط المدينة، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.



يذكر، أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من حملة اعتقالاته، التي طالت عدداً من الشبان والفتية في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.