الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمناطق الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة، طالت عدّة مناطق في الضفة المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب أمير سمير طبنجة (21 عامًا) من منطقة وادي شاهين وسط مدينة بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً من بلدة طمون جنوب طوباس، حيث داهم الاحتلال البلدة، واعتقل الأسير المحرر مصطفى حسين بني عودة.



وفي السياق، أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.



واقتحم جنود الاحتلال البلدة، وتمركزوا في الحارة الشرقية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب برصاصة معدنية بالقدم.