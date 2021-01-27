شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مسجدًا قيد الإنشاء شرق يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم مسجدًا قيد الإنشاء شرق يطا جنوب الخليل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسجد "أم قصة"، في تجمع بدوي الزويدين والبسايطة، التابع لمجلس قروي الكعابنة وأم الدرج بمسافر يطا جنوبي الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور: إن قوات الاحتلال، اقتحمت خربة أم قصة فجراً برفقة آليات هدم، وهدمت المسجد، وحولته إلى ركام.

يذكر، أن سلطات الاحتلال، سلمت بتاريخ 17/1/2021م إخطارات بإزالة المسجد ومرافق مدرسة أم قصة الأساسية المختلطة.

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