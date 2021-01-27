إيطاليا تشكو شركة (فايزر) إلى المفوضية الأوروبية.. والسبب؟

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المفوض الخاص للحكومة الإيطالية، أن بلاده طلبت من المفوضية الأوروبية، اتخاذ إجراءات ضد شركة (فايزر) بعد أن قامت الأخيرة بتخفيض إمدادات اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).



ووفق ما نقلت وكالة (رويترز) فقد قال مكتب المفوض في بيان "دعونا السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى جلسة لمناقشة جميع الإجراءات المناسبة ضد سلوك فايزر غير المتوافق مع تعهداتها".



وبحسب الوكالة، "لم يذكر البيان الإجراء الذي تسعى إليه الحكومة الإيطالية، لكن الحكومة قالت يوم السبت إن تأخيرات (فايزر) ترقى إلى مستوى انتهاك خطير للالتزامات التعاقدية، وأن إيطاليا ستستخدم جميع الأدوات القانونية المتاحة".



وجاء الطلب الذي وجه اليوم إلى المفوضية، بعد يوم واحد من إرسال روما رسالة تحذير رسمية إلى شركة الأدوية الأمريكية، تدعوها فيها إلى احترام التزاماتها التعاقدية، بشأن تسليم لقاحات (كورونا).



بدورها، قالت شركة (فايزر) إنها ستعوض الانخفاض في عمليات التسليم مع تغييرات التصنيع التي ستعزز الإنتاج.