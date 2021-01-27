طالع الحالة الجوية قبل وصول المنخفض إلى فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا فوق المناطق الجبلية و معتدلاً في بقية المناطق والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو غائما وباردا ، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



الخميس 2021/01/28 تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



الجمعة 2021/01/29 يستمر تاثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً وباردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا .



السبت 2021/01/30 يستمر تاثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة فوق المناطق الجبلية وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية تضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء ويتوقع انحسار المنخفض الجوي خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.