شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": نعمل على التعبئة التوعوية لمواجهة (كورونا) المتحور

"العربية الفلسطينية": نعمل على التعبئة التوعوية لمواجهة (كورونا) المتحور
رام الله - دنيا الوطن
كشف محمد أبو سلطان، مسؤول العلاقات الوطنية للجبهة العربية الفلسطينية، بمحافظة الوسطى، بأن هناك عملاً منظماً وممنهجاً؛ لتوعية المواطنين حول فيروس (كورونا) المتحور، مبيناً أن طفرات بريطانية من سلالة (كوفيد- 19)، اكتشفت بالضفة وإسرائيل، منوهاً إلى أنه أسرع انتشاراً وفتكاً.

جاءت هذه التصريحات، لإعلام الجبهة، خلال توزيع نشرات تثقيفية، وملصقات توعوية على المواطنين بمخيم النصيرات صباح اليوم، نظمتها اللجنة الفصائلية لمواجهة جائحة (كورونا).

وأوضح أبو سلطان في تصريحاته الصحفية، بأن قطاع غزة ينتظر حتى اللحظة وصول اللقاح، لافتاً إلى أن جهوداً حثيثة تجرى للمحافظة على شعبنا، قائلاً: "من خلال تثقيف المواطنين، وحثهم على الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس القفازات، والكمامة، والتباعد الجسدي"، مؤكداً أن الشهرين الجاري والمقبل هم الأكثر خطورة لتفشي الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الفصائلية لمواجهة (كورونا) وضعت خطة توعوية للمحافظة على سلامة المواطنين من خلال برامج محكمة بالتعاون مع الطواقم الطبية.

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