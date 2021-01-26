لبنان يسجل رقماً قياسياً بعدد حالات الوفاة اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 73 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 3505.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه من بين الإصابات الـ3505 الجديدة، تم تسجيل 3491 حالة إصابة بين المقيمين، وارتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط/فبراير الماضي إلى 285754 حالة.



وبينت أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 2477، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2407، من بينها 937 حالة في العناية المركزة.





رام الله - دنيا الوطنسجل لبنان اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً بعدد حالات الوفاة اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).