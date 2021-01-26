حماس: سياسة الإهمال الطبي مع الأسرى مستمرة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن سياسة الإهمال الطبي مع الأسرى مستمرة، وتتصاعد من قِبل مصلحة السجون.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح نشره عبر حسابه على (فيسبوك)، بأن تجاهل الاحتلال لمعاناة الأسرى، وبالأمراض التي تفتك بهم وجائحة (كورونا) التي حلت بينهم "جريمة بحقهم يجب التصدي لها".



وتابعت حماس: بأن معاناة الأسرى اليومية، تتطلب تحركاً في كل الاتجاهات؛ لوقف سلوك الاحتلال العدواني بحقهم وحمايتهم وإنقاذ حياتهم.