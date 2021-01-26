حماس: استشهاد ريان يؤكد مجدداً إصرار الشباب الثائر بالضفة على مواصلة النضال





وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن حادثة الاستشهاد، "تؤكد فشل المحتل في وقف جذوة الثورة والمقاومة، وتعكس حجم جرائم الاحتلال التي تتزايد مع كل خطوة تطبيعية".

















رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن استشهاد الفتى عطا الله محمد ريان في الضفة الغربية، يؤكد مجدداً إصرار الشباب الثائر في الضفة على مواصلة النضال حتى انتزاع حريتهم.