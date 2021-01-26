القدس: إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة حزما

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حزما، شمال شرق القدس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن جنود الاحتلال، اقتحموا البلدة، وتمركزوا في الحارة الشرقية، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاه المنازل، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب برصاصة معدنية في قدمه.