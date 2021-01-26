سلامة معروف: هناك حالة استقرار تجعلنا قريبين جداً من إنهاء إغلاق يومي الجمعة والسبت





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن هذه العملية تعززت بشكل كبير في هذه الفترة، معرباً عن أمله بأن تسفر عن أمور إيجابية للموظفين قريباً.



وفيما يتعلق بموضوع الإغلاق يومي الجمعة والسبت، قال معروف: إنه "حتى لو تم الانتهاء منه لا يعني العودة للحياة الطبيعية، ولا يمكن عودة الأمور لشكلها الاعتيادي".



وشدد على أن العودة للحياة بصورتها الطبيعية، يعني حدوث ارتفاع واضح في كل مؤشرات الحالة الوبائية.



وقال معروف: إن هناك حالة استقرار تجعلنا قريبين جداً من إنهاء إغلاق يومي الجمعة والسبت، مع ضرورة التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية.



هناك قرابة 8 آلاف شخص، يرغبون بالسفر ومئات العالقين ينتظرون العودة، وهناك مطالبة واضحة بفتح المعبر.

رام الله - دنيا الوطنقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن هناك اجتهاداً دائماً؛ لتحسين نسبة الصرف للموظفين، وهي عملية مستمرة.