البيت الأبيض: بايدن يرى أن حل الدولتين السبيل الوحيد للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال البيت الأبيض: إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يرى أن حل الدولتين، هو السبيل الوحيد، للتقدم نحو السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وكان القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، قال: إن سياسة بايدن، ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين "حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية، تنعم بمقومات البقاء".



ونقلت وكالة (رويترز) عن القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، قوله في مجلس الأمن، اليوم الثلاثاء: إن بايدن "يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترامب".