قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى





رام الله - دنيا الوطنجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين اقتحامها لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء، وأدّوا طقوسًا تلمودية فيه، تحت حماية قوات الاحتلال، رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة.وأفادت مصادر مقدسية أن 11مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الاقصى تحت حماية جنود الاحتلال.وأشارت إلى أن شرطيين من جنود الاحتلال اقتحما صباح اليوم، المصلى القبلي، في حين يواصل الاحتلال منع أعمال ترميم وصيانة في المسجد لليوم الرابع على التوالي.وتأتي هذه الاقتحامات ضمن الجولات اليومية التي تنطلق من باب المغاربة حتى باب السلسلة مرورا بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.ويشهد المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.وتأتي اقتحامات المستوطنين رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة الذي تشهدها المدينة المقدسة، والتشديدات على المقدسيين من الوصول للمسجد الأقصى.وتتواصل الدعوات لعموم المسلمين في الداخل الفلسطيني المحتل وأهالي القدس ومن يستطيع الوصول للأقصى من سكان الضفة الغربية، إلى تكثيف شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين والمرابطين، إفشال لمخططات المستوطنين.