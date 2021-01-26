الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل تسع وفيات و943 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الوباء، أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس في المملكة ارتفع بذلك إلى 4248 حالة، كما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 322،241 إصابة، منذ بدء الجائحة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 7988 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).