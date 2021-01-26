دولي

كوخافي: بالحرب المقبلة سيسقط علينا الكثير من الصواريخ ولن يكون الأمر سهلاً

كوخافي: بالحرب المقبلة سيسقط علينا الكثير من الصواريخ ولن يكون الأمر سهلاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوفاخي، إن إسرائيل تتمتع بحرية عمل واسعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ووجه كوخافي في كلمة له خلال مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، رسالة إلى سكان قطاع غزة، زاعماً: "بإمكانكم أن تكونوا في مكان آخر من ناحية مستوى الحياة لن نستطيع التقدم أكثر من السقف الذي حددناه في المجال المدني دون حل قضية المفقودين والأسرى وعودتهم الى ديارهم".

وأضاف: بأن مهاجمة قاذفة صواريخ واحدة، داخل غرفة أو بالقرب من بيت مأهول، كفيلة بمنع وإلحاق الأذى بمبنى سكني في إسرائيل وبالتالي من إصابة وأذية عشرات الأشخاص. 

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال: بشكل واضح أنه في الحرب سيسقط هنا الكثير من الصواريخ ولن يكون الأمر سهلًا البتة. في وجه هذا التهديد ردنا سيتمثل في هجوم واسع جدًا سواء كان في المناطق المفتوحة أو بالقرب أو داخل المباني التي تحتوي على وسائل قتالية وصواريخ.

وادعى بأن الجيش سيلتزم بالقانون الدولي، و"سوف نحذر السكان في لبنان أو في غزة أو في كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة وأحذر الآن السكان في لبنان أو في غزة انه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التي تعرفون انها مكتظة بالصواريخ وفي ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا"، وفق زعمه.

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