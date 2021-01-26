إيطاليا: تسجيل ارتفاع ملموس للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)



وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10593 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2485956.



وأضافت الوزارة أنها رصدت 541 وفاة ناجمة عن المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 86422 حالة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت إيطاليا اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملموساً للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيلها 10593 إصابة و541 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.