إصابة عامل إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه قرب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الثلاثاء، عامل فلسطيني بعد الاعتداء عليه من جنود الاحتلال بالقرب من مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر محلية بأن عاملا أصيب جرّاء اعتداء جنود الاحتلال عليه بمحيط بوابة مستوطنة (بيتار عيليت) المقامة على أراضي غرب بيت لحم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وذكرت المصادر بأنه تم نقل العامل إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج بعد إصابته برضوض في جسمه.