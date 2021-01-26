سلفيت: مواجهات مع الاحتلال بعد اقتحام منزل الشهيد ريان في قراوة بني حسان

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، بلدة قراوة بني حسان شرق مدينة سلفيت وداهمت منزل عائلة الشهيد عطا الله ريان.



وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.



وأجرى جنود الاحتلال عمليات تفتيش داخل منزل والد الشهيد، قبل استجوابه.



وخلال المواجهات أطلقت قوّات الاحتلال القنابل الغازية والصوتية، فيما رشق الشبّان الآليات العسكرية الإسرائيلية بالحجارة، ما أوقع عدّة حالات اختناق في صفوف المواطنين، وجرى تقديم العلاج لهم ميدانياً.