البرتغال تسجل رقماً غير مسبوق بعدد وفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت البرتغال اليوم الثلاثاء، رقماً غير مسبوق في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، عن تسجيلها 291 وفاة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة في البلاد، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بعدوى الفيروس بواقع 10765، مقابل 6923 في بيانات أمس الاثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى 653878 حالة.