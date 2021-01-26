بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصبحت بريطانيا اليوم الثلاثاء، أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس (كورونا) المستجد.



ومع تسجيل 1631 وفاة بالفيروس اليوم في إحصائية جديدة للجائحة، تجاوزت حصيلة الوفيات في البلاد، اليوم الثلاثاء، مستوى 100 ألف حالة.



وأفادت وزارة الصحة في البلاد، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى الفيروس في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 20089، ليصل إلى مستوى 3689746 حالة.



