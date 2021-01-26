غزة: المجلس الأعلى و "الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين





وجرى ظهر اليوم الثلاثاء توقيع الاتفاقية في مقر المجلس الأعلى بغزة، بحضور د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد، وعلام غباين مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار.













وتضمن الاتفاق مع وزارة الاقتصاد - هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، توفير تمويل ميسر لإقامة وتطوير المشاريع الصغيرة للرياضيين، بنظام القرض الحسن.

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد السلام هنية، مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود. رشدي وادي، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، عن انطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين من خلال اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى ووزارة الاقتصاد.