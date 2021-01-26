عاجل

  • بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب

إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الشؤون الخارجية والدفاع الإيرلندي سايمون كوفني، أن بلاده تولي اهتماماً للوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية بشكل سلمي استناداً إلى حل الدولتين، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وقال كوفني في كلمته أمام مجلس الامن اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتطلع قدما للعمل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والمجتمع الدولي في إطار مجلس الأمن، مستذكراً الخطاب الأخير للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي قال فيه، إن الصراع في الشرق الأوسط مختلف عن باقي الصراعات التي يشهدها العالم من حيث المعاني والدلالات.

وأضاف: "نحن ملتزمون بحل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة للدولتين، وندعم التفاوض الثنائي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأشار وزير الشؤون الخارجية والدفاع الايرلندي إلى أن التقدم في حل هذه القضية ورغم صعوبته؛ إلا أنه يحتاج إلى الجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة بين الطرفين، منوهاً إلى أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدور هام في دعم حل الصراع الذي طال أمده، إضافة إلى انخراط الأطراف والشركاء الدولييين على تحديد طرق مثلى لاستئناف العلاقات بين الجانبين.

ورحب كوفني بالجهود التي تبذلها مجموعة من الدول ومن بينها مصر والأردن وفرنسا وألمانيا لتوفير زخم جديد للقضية الفلسطينية، داعياً الإدارة الأمريكية الجديدة واللجنة الرباعية للانخراط من جديد في عملية التسوية.

وأضاف أن ايرلندا تتطلع للاستماع إلى مقترح الرئيس محمود عباس لحل الصراع من خلال مجلس الأمن الدولي، وهذه المبادرة يمكن أن تضاف إلى كافة الجهود التي تبذل لإحياء عملية السلام.

ورحب في ذات السياق بالمرسوم الرئاسي الذي صدر قبل أيام لعقد اننتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني، مشدداً على أن بلاده مستعدة لدعم هذه الخطوة الأساسية نحو توحيد الصف الفلسطيني وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية.

وجدد الوزير الإيرلندي تأكيد موقف بلاده الرافض للاستيطان باعتباره غير قانوني حسب القانون الدولي، مشيراً إلى أن القرارات الإسرائيلية بتوسيع المتسوطنات وبناء المزيد من الوحدات يزيد من حالة القلق على الصعيد الدولي، وطالب بوقف  كافة المشاريع الاستطيانية في كافة المناطق باعتبارها تقوض الثقة بين الطرفين التي هي في أدنى مستوياتها حالياً.

وأعرب كذلك عن قلقه من أعمال الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة أنها تسفر عن تشريد العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفاً صعبة في الوقت الراهن الذي يشهد تفشياً لجائحة (كورونا).

وأَضاف: "حسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الأراضي الفلسطينية، فإن العام 2020 شهد مستويات أعلى من عمليات الهدم الإسرائيلية، ونحن في إطار التزامنا بالقوانين الدولية سنستمر برفض أية إجراءات أحادية الجانب".

وشدد كوفني على أن بلاده ستواصل دعم وكالة (اونروا)، حاثاً المجتمع الدولي لتمويل الوكالة نظراً لما تقدمه من خدمات أساسية وإنسانية في المنطقة، معرباً عن قلق بلاده من أوضاع اللاجئين في قطاع غزة حيث أن 80 % يعتمدون على المساعدات التي تقدمها (أونروا).

من جهتها، طالبت المكسيك إسرائيل بوقف الاستيطان وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وقال ممثل المكسيك في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، إن هدفنا واضح وهو التوصل لحل شامل ونهائي للصراع على أساس مبدأ الدولتين، اسرائيلية وفلسطينية قابلة للحياة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والمفاوضات.

وأضاف، أن استئناف عملية السلام مسؤولية تقع على فلسطين وإسرائيل والمجتمع الدولي ييسر هذه العملية لضمان سلام عادل وشامل في المنطقة، ويهم المكسيك المبادرات الهادفة للتوصل لحل تفاوضي إما من خلال تفعيل اللجنة الرباعية أو من خلال عقد مؤتمر دولي بإشراف الرباعية كما اقترحته فلسطين.

وأضاف أن أي مبادرة تهدف لتحقيق السلام مرحب بها، وفي ظل الظروف الحالية يتعين على الأطراف الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تعيق عملية السلام. ونطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، وأن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويشكل عائقا للتوصل لحل مستدام، وبناء على ما سبق فإننا نندد بتوسيع المستوطنات ونطالب بالكف الفوري عن إنشاء هذه المستوطنات، وكذا تدمير المباني الفلسطينية لتحسين الأوضاع في الميدان.

ورحب بالتقدم في الحوار الفلسطيني- الفلسطيني وإجراء انتخابات فلسطينية، وقال إن دعم المجتمع الدولي ضروري لإنجاح هذه الانتخابات، داعيا لحماية حقوق الإنسان ونصرتها وعدم التعدي عليها من الاحتلال، ومشيرا إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أن الجائحة سلطت الضوء على ضرورة عودة التعاون وتعزيزه على الصعيد المالي، وكذا تيسير تنقل الأفراد بشكل آمن، وكذا المواد الطبية والسلع واللقاحات.

وحيا عمل (أونروا) التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وثلاثة أقاليم أخرى، وقال: سندعم الأونروا لتواصل أعمالها لصالح السكان الفلسطينيين، وأن المكسيك عازمة على دعم التوصل لحل سلمي للخلافات، وتواكب كل الجهود الرامية للتوصل لحل دائم للسلام في المنطقة على أساس احترام سيادة القانون.

بدورها، قال وزير الخارجية النرويجي، ايني اريكسن سوريدي، إن حل الدولتين يجب أن يبقى قائما، للبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأضافت سوريدي في كلمتها أمام مجلس الامن اليوم الثلاثاء، أن هناك مبادرات للعودة للمفاوضات، وأن السلام بين الفلسطينين والاسرائيليين يستوجب منا مراجعة جهودنا وان لا نضيع الوقت.

وأشادت بإعلان الرئيس محمود عباس عن عقد الانتخابات العامة، مؤكدا ضرورة استمرار المجتمع الدولي بالتزامه في دعم المؤسسات لبناء الدولة الفلسطينية ومواصلة دعم جهود السلام وحل المشاكل المالية.

وأكدت أن النرويج تبحث مع شركاء دوليين قضايا فلسطينية والوضع في غزة وضرورة انهاء مشاريع البنية التحتية وفتح المعابر وتوفير اللقاحات للفلسطينيين. مؤكدة ضرورة الاستمرار في توفير الدعم لـ (أونروا) لمواصلة عملها الى ان يتم حل لقضية اللاجئين.

وشددت سوريدي على أن الانشطة الاستيطانية غير القانونية تقوض حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، وان استمرار الصراع سيقوض الاستقرار في المنطقة.

كما أكد وزير خارجية استونيا، رين تاماسار، دعم كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام واستئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، استنادا إلى القانون الدولي وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة والمرجيعيات المتفق عليها.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتطلع للعمل والتعاون مع أعضاء اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الإقليمية بما في ذلك جامعة الدول العربية، لدفع جهود إحلال السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشاد بالمرسوم الرئاسي بإقامة الانتخابات في فلسطين، داعياً كل الأطراف المعنية إلى دعم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تشمل كل الفلسطينيين في كل المناطق المحتلة.

وطالب وزير خارجية استوينا إسرائيل بالعمل على تسهيل إقامة الانتخابات في كل المناطق بما فيها القدس الشرقية، كما طالبها في سياق آخر بوقف اتخاذ الخطوات الاحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين وإلى منع اعمال العنف ضد المدنيين.

وطالب إسرائيل أيضاً بوقف التوسع الاستيطاني وهدم المباني، وقال: خطط إقامة وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس تبعث على القلق خاصة أنها تناقض القانون الدولي.

أخبار ذات صلة

غزة: المجلس الأعلى و &#34;الاقتصاد&#34; يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

غزة: المجلس الأعلى و "الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس (كورونا)

نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس (كورونا)

أول تصريح للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عملية السلام والعلاقة مع الفلسطينيين

أول تصريح للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عملية السلام والعلاقة مع الفلسطينيين

محذراً من الانهيار.. اتحاد المقاولين يوجه مطالبة للرئيس عباس بشأن حقوق مقاولي غزة

محذراً من الانهيار.. اتحاد المقاولين يوجه مطالبة للرئيس عباس بشأن حقوق مقاولي غزة

بعد لقائه اشتية.. أحمد حلس يتحدث عن قضايا غزة التي ستبدأ الحكومة بحلها

بعد لقائه اشتية.. أحمد حلس يتحدث عن قضايا غزة التي ستبدأ الحكومة بحلها

القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

&#34;الصحة العالمية&#34; تصوت ضد مشروع قرار إسرائيلي حول الأوضاع الصحية بالأراضي المحتلة

"الصحة العالمية" تصوت ضد مشروع قرار إسرائيلي حول الأوضاع الصحية بالأراضي المحتلة

الشرطة تقبض على مطلوبيْن للعدالة في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبيْن للعدالة في نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

غزة: المجلس الأعلى و &#34;الاقتصاد&#34; يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

غزة: المجلس الأعلى و "الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس (كورونا)

نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس (كورونا)

إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب

إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب

القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوبيْن للعدالة في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبيْن للعدالة في نابلس

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

&#34;الأسرى&#34; بغزة: ظهور أعراض صحية على عدد من الأسرى بسجن النقب بعد إعطائهم اللقاح

"الأسرى" بغزة: ظهور أعراض صحية على عدد من الأسرى بسجن النقب بعد إعطائهم اللقاح

وزير الحكم المحلي يفتتح مشروعاً لمجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي

وزير الحكم المحلي يفتتح مشروعاً لمجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي

منوعات

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

بعد 22 عام من الانفصال.. مها الصغير تروي تفاصيل زواج والديها من جديد

بعد 22 عام من الانفصال.. مها الصغير تروي تفاصيل زواج والديها من جديد

خطيب زين كرزون السابق يلمح (جوعانة مصاري) و( مش صاحبة موقف)

خطيب زين كرزون السابق يلمح (جوعانة مصاري) و( مش صاحبة موقف)

شاهد: لحظات مؤثرة خلال توديع سوزان نجم الدين لأولادها

شاهد: لحظات مؤثرة خلال توديع سوزان نجم الدين لأولادها

شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد &#34;اللمبي&#34;

شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد "اللمبي"

شاهد: نوال الزغبي تستعد للزواج مرة أخرى وهذا شرطها الوحيد

شاهد: نوال الزغبي تستعد للزواج مرة أخرى وهذا شرطها الوحيد

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر (الترند).. ويتسبب بضجة شبابية واسعة

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر (الترند).. ويتسبب بضجة شبابية واسعة

بعد وفاة عبلة الكحلاوي.. ياسمين صبري تكشف عن أمنيتها التي لم تتحقق

بعد وفاة عبلة الكحلاوي.. ياسمين صبري تكشف عن أمنيتها التي لم تتحقق

فنان مصري يهاجم عادل إمام &#34;لا تستحق لقب الزعيم&#34;

فنان مصري يهاجم عادل إمام "لا تستحق لقب الزعيم"

بعد سعد المجرد.. هل يعتزل &#34;حكيم&#34; الغناء ويتجه لتسجيل القرآن بصوته ؟

بعد سعد المجرد.. هل يعتزل "حكيم" الغناء ويتجه لتسجيل القرآن بصوته ؟

عربي

أبو الغيط: الانتخابات خطوة مهمة على طريق توحيد الصف الفلسطيني

أبو الغيط: الانتخابات خطوة مهمة على طريق توحيد الصف الفلسطيني

اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل

اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل

تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء لبنان

تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء لبنان

الكويت ترفض شروط شركة (موديرنا) لتوريد لقاحها

الكويت ترفض شروط شركة (موديرنا) لتوريد لقاحها