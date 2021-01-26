بعد لقائه اشتية.. أحمد حلس يتحدث عن قضايا غزة التي ستبدأ الحكومة بحلها





جاء ذلك في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، عقب لقائه برئيس الوزراء محمد اشتية، في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء.





وقال حلس: إن الحكومة ستباشر إلغاء قرار التقاعد المالي وصرف رواتب الموظفين العمومين كاملة، بالإضافة إلى معالجة ملف موظفي عام 2005.



وأَوضح حلس: أن ملف موظفي 2005 سيحل على قاعدة إنصاف جميع المتضررين البالغ عددهم 8000 موظف.



كما أشار حلس أن رئيس الوزراء وعد بالعمل المتدرج على حل باقي قضايا قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ قرارات الرئيس محمود عباس، حول معالجة قضايا قطاع غزة.