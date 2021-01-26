نتنياهو يستعد لطرح خطة عمل حكومية لمكافحة الإجرام في المجتمع العربي





وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأنه سيتم تخصيص قوات خاصة ووسائل تكنولوجية لهذه الخطة، بغية القضاء على الإجرام في المجتمع العربي "مثلما قضينا على الإجرام المنظم في المجتمع اليهودي"، وفق تعبيره.









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه التقى رؤساء بلديات من المجتمع العربي، تمهيداً لطرح خطة عمل حكومية لمكافحة الإجرام الذي يرتكب في هذا المجتمع.