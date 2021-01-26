نتنياهو يستعد لطرح خطة عمل حكومية لمكافحة الإجرام في المجتمع العربي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه التقى رؤساء بلديات من المجتمع العربي، تمهيداً لطرح خطة عمل حكومية لمكافحة الإجرام الذي يرتكب في هذا المجتمع.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه التقى رؤساء بلديات من المجتمع العربي، تمهيداً لطرح خطة عمل حكومية لمكافحة الإجرام الذي يرتكب في هذا المجتمع.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): بأنه سيتم تخصيص قوات خاصة ووسائل تكنولوجية لهذه الخطة، بغية القضاء على الإجرام في المجتمع العربي "مثلما قضينا على الإجرام المنظم في المجتمع اليهودي"، وفق تعبيره.
التعليقات