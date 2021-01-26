القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعـلام بالشرطة، بأنه وبناءً على معلومات وردت لمركز شرطة إذنا، تتعلق بوجود أحد المطلوبين يتجول بمركبته داخل البلدة، على الفور تحركت قوة من الشرطة لمكان تواجده وتم القبض عليه مع العلم بأنه فار من وجه العدالة منذ سنتين وصادر بحقه ست مذكرات قضائية بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بقيمة ربع مليون شيكل.



وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقه أصولاً.