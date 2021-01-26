"الصحة العالمية" تصوت ضد مشروع قرار إسرائيلي حول الأوضاع الصحية بالأراضي المحتلة

منظمة الصحة العالمية

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رام الله - دنيا الوطن

صوت المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، ضد مشروع القرار المقدم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، بإلغاء البند الخاص على جدول أعمال منظمة الصحة العالمية، والمعني بالأحوال الصحية في ارض دولة فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل.



وصوت ضد القرار 15 دولة، فيما صوت لصالحه سبع دول، وامتنعت تسع دول عن التصويت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وقد تخلل جلسة المجلس التنفيذي مداخلات من عدة دول، منها مداخلة المندوب الدائم لفلسطين الذي تحدث عن المعيقات التي تضعها القوة القائمة بالاحتلال على حركة وتنقل المرضى واستهداف سيارات الاسعاف والاطقم الطبية، والاعتداء على المستشفيات واستهداف المعاقين وقتلهم. أضافه لموضوع الاسرى الذي يعاني بعض منهم من امراض مختلفة، ومنهم 50 من كبار السن، وسياسة الإهمال الطبي وعدم توفير المستلزمات الصحية، إضافة الى الحصار المفروض على قطاع غزة.



من جانبه، طالب وزير الصحة العماني، القوة القائمة بالاحتلال بضرورة الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي وتأمين التطعيمات ضد (كورونا).