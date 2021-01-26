الشرطة تقبض على مطلوبيْن للعدالة في نابلس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناءً على متابعة من مركز شرطة شمال غرب وفرع الشرطة القضائية بشرطة نابلس قبضت الشرطة على مطلوبٍ للعدالة صادر بحقه خمسة أوامر حبس في إحدى قرى شمال غرب نابلس، بعدم دفع الدين تجاوزت قيمتها 200 ألف شيكل.





كما قبضت على مطلوبٍ آخر للعدالة صارد بحقه ثمانية أوامر حبس لعدم دفع الدين بلغت قيمتها مئة ألف شيكل في أحد أحياء المدينة وأكدت أنها قامت بتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحق المطلوبيّن أصولاً.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على مطلوبيْن اثنين للعدالة، صادر بحقهما، 13 مذكرة قضائية، لعدم دفع الدين بأكثر من 300 ألف شيكل بنابلس.