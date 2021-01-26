عاجل

  • بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تصدر أكثر من 3000 شهادة منشأ و18 ألف رخصة استيراد

رام الله - دنيا الوطن
صادقت وزارة الاقتصاد الوطني، على 3.125 شهادة منشأ بقيمة اجمالية 105.3 مليون دولار تقريباً، تركزت في مجال الحجر والرخام والمنتجات الزراعية خلال العام الماضي.

وتصدرت الأردن بلدان المقصد من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 33.2%، تلتها الإمارات العربية بنسبة وصلت إلى 18.7%، من ثم أمريكا بنسبة 17.9%، بالمقابل تصدرت الأردن بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 53.2%، تلتها أمريكا بنسبة 12.2%، وجاءت الإمارات العربية في المرتبة الثالثة من حيث القيمة وبنسبة بلغت 8.0%.

وساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 35.6%، تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 32.2%، من ثم صادرات المواد الغذائية بنسبة وصلت 17.7%. أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات الغذائية في المقام الأول بنسبة 31.8%، تلتها صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 25.7%، وصادرات الصناعات المعدنية بنسبة 24.0% من مجمل القيمة.

يشار إلى ان حجم التبادل التجاري من وإلى فلسطين بلغ في العام الماضي وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 10 مليار دولار أمريكي أي بنسبة تراجع وصلت إلى 10% مقارنة مع عام 2019، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات بنسبة 7% لتصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وانخفاض الواردات بما نسبته 11% لتصل إلى 7.4 مليار دولار أمريكي خلال عام 2020، ليشهد الميزان التجاري تراجعاً في العجز ويصل حوالي 5 مليار دولار أمريكي.

رخص الاستيراد

أصدرت الوزارة 18,672 رخصة استيراد خلال العام الماضي لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 2,312.3 مليون دولار تقريباً، حيث سجل عدد الرخص إنخفاضاً بنسبة 15.7% مقارنة بالعام 2019، كما إنخفضت قيمة رخص الاستيراد بنسبة 10.8% بالمقارنة مع ذات العام.

وشكلت السيارات المستعملة النسبة الأكبر من إجمالي عدد رخص الاستيراد بحوالي 92.2%، وجاءت رخص استيراد السيارات الجديدة، ورخص استيراد قطع الغيار بنفس النسبة، وذلك بنسبة 2.1%، بالمقابل احتلت رخص استيراد السيارات الجديدة الحصة الأكبر من إجمالي قيمة الرخص حيث شكلت ما نسبته 42.7%، تلتها رخص استيراد السيارات المستعملة بنسبة 20.3%، فيما ساهمت قيمة رخص استيراد الاسمنت بما نسبته 17.0% من إجمالي قيمة رخص الاستيراد.

السجل التجاري

وأشارت نتائج التقرير السنوي الى تسجيل 2,284 تاجر جديد في السجل التجاري خلال العام 2020،  جاءت محافظة الخليل في المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 21.8%، تلتها محافظة قلقيلية بنسبة 15.7%، ثم محافظة جنين بنسبة بلغت 14.8%، وسجلت محافظة طوباس أدنى نسبة حيث شكلت 1.8% من إجمالي عدد التجار الجدد.

الوكالات التجارية

سجلت الوزارة 7 وكالات تجارية، حيث تم تسجيل وكالة تجارية جديدة من تركيا في مجال سيارات النقل الخفيفة، ووكالة تجارية من الإمارات العربية المتحدة في مجال مواد ومستحضرات التجميل، ووكالة تجارية من الصين في مجال المركبات والدراجات النارية، وأخرى من سويسرا في مجال العطور ومستحضرات التجميل، ووكالة تجارية من بريطانيا في مجال الكتب والكتيبات، ووكالة تجارية من النمسا في مجال المعدات الطبية، ووكالة أخرى في مجال المعدات الطبية من الأردن.

وعلى صعيد متصل تم تسجيل وكليين تجاريين خلال عام 2020 في محافظات نابلس، رام الله والبيرة، بيت لحم.

أخبار ذات صلة

غزة: المجلس الأعلى و &#34;الاقتصاد&#34; يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

غزة: المجلس الأعلى و "الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس (كورونا)

نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس (كورونا)

أول تصريح للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عملية السلام والعلاقة مع الفلسطينيين

أول تصريح للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن عملية السلام والعلاقة مع الفلسطينيين

محذراً من الانهيار.. اتحاد المقاولين يوجه مطالبة للرئيس عباس بشأن حقوق مقاولي غزة

محذراً من الانهيار.. اتحاد المقاولين يوجه مطالبة للرئيس عباس بشأن حقوق مقاولي غزة

إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب

إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب

بعد لقائه اشتية.. أحمد حلس يتحدث عن قضايا غزة التي ستبدأ الحكومة بحلها

بعد لقائه اشتية.. أحمد حلس يتحدث عن قضايا غزة التي ستبدأ الحكومة بحلها

القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

&#34;الصحة العالمية&#34; تصوت ضد مشروع قرار إسرائيلي حول الأوضاع الصحية بالأراضي المحتلة

"الصحة العالمية" تصوت ضد مشروع قرار إسرائيلي حول الأوضاع الصحية بالأراضي المحتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

غزة: المجلس الأعلى و &#34;الاقتصاد&#34; يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

غزة: المجلس الأعلى و "الاقتصاد" يعلنان عن برنامج التمكين الاقتصادي للرياضيين

نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس (كورونا)

نقل الأسير أيمن سدر إلى المستشفى جرّاء إصابته بفيروس (كورونا)

إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب

إيرلندا والمكسيك والنرويج وإستونيا تدعو إسرائيل لوقف الاستيطان وخطوات أحادية الجانب

القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

القبض على مطلوبٍ للعدالة في الخليل

الشرطة تقبض على مطلوبيْن للعدالة في نابلس

الشرطة تقبض على مطلوبيْن للعدالة في نابلس

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية

&#34;الأسرى&#34; بغزة: ظهور أعراض صحية على عدد من الأسرى بسجن النقب بعد إعطائهم اللقاح

"الأسرى" بغزة: ظهور أعراض صحية على عدد من الأسرى بسجن النقب بعد إعطائهم اللقاح

وزير الحكم المحلي يفتتح مشروعاً لمجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي

وزير الحكم المحلي يفتتح مشروعاً لمجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي

منوعات

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق &#34;مبروك&#34;

شاهد: هنا الزاهد تثير الجدل بحملها.. وزوجها يعلق "مبروك"

بعد 22 عام من الانفصال.. مها الصغير تروي تفاصيل زواج والديها من جديد

بعد 22 عام من الانفصال.. مها الصغير تروي تفاصيل زواج والديها من جديد

خطيب زين كرزون السابق يلمح (جوعانة مصاري) و( مش صاحبة موقف)

خطيب زين كرزون السابق يلمح (جوعانة مصاري) و( مش صاحبة موقف)

شاهد: لحظات مؤثرة خلال توديع سوزان نجم الدين لأولادها

شاهد: لحظات مؤثرة خلال توديع سوزان نجم الدين لأولادها

شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد &#34;اللمبي&#34;

شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد "اللمبي"

شاهد: نوال الزغبي تستعد للزواج مرة أخرى وهذا شرطها الوحيد

شاهد: نوال الزغبي تستعد للزواج مرة أخرى وهذا شرطها الوحيد

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر (الترند).. ويتسبب بضجة شبابية واسعة

جاكيت محمد بن سلمان يتصدر (الترند).. ويتسبب بضجة شبابية واسعة

بعد وفاة عبلة الكحلاوي.. ياسمين صبري تكشف عن أمنيتها التي لم تتحقق

بعد وفاة عبلة الكحلاوي.. ياسمين صبري تكشف عن أمنيتها التي لم تتحقق

فنان مصري يهاجم عادل إمام &#34;لا تستحق لقب الزعيم&#34;

فنان مصري يهاجم عادل إمام "لا تستحق لقب الزعيم"

بعد سعد المجرد.. هل يعتزل &#34;حكيم&#34; الغناء ويتجه لتسجيل القرآن بصوته ؟

بعد سعد المجرد.. هل يعتزل "حكيم" الغناء ويتجه لتسجيل القرآن بصوته ؟

عربي

أبو الغيط: الانتخابات خطوة مهمة على طريق توحيد الصف الفلسطيني

أبو الغيط: الانتخابات خطوة مهمة على طريق توحيد الصف الفلسطيني

اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل

اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولي السودان وإسرائيل

تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء لبنان

تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء لبنان

الكويت ترفض شروط شركة (موديرنا) لتوريد لقاحها

الكويت ترفض شروط شركة (موديرنا) لتوريد لقاحها