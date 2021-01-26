جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 25 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 56 مذكرة قضائية وتمكنت من ضبط 16 مركبة غير قانونية.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة خلال النشاط الشرطي المستمر، اليوم الثلاثاء، على 25 مطلوباً للعدالة، فيما ضبطت 16 مركبة غير قانونية في جنين.