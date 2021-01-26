المنسق الأممي لعملية السلام: المستوطنات غير قانونية وتقوض حل الدولتين

لمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلار

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلار، بأن المستوطنات غير قانونية، وتقوض حل الدولتين.



وأضاف في كلمة له أمام مجلس الأمن: "أحث إسرائيل على وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".



في سياق آخر، وينسلر، بالمرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس، لعقد الانتخابات التشريعة والرئاسية والمجلس الوطني، مشيرا إلى أنها خطوة ضرورية لاصباغ الشرعية المتجددة على المؤسسات الفلسطينية، مؤكدا دعم الامم المتحدة لعقد الانتخابات الفلسطينية.



وأشاد بالتعديل على قانون الانتخابات، الخاص برفع تمثيل المرأة في الانتخابات إلى 26%، داعيا الى تعزيز دعم مشاركة المراة كناخبة ومرشحة.



وثمن وينسلر الجهود المهمة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في مكافحة جائحة (كورونا)، والتي أدت إلى خفض أعداد الاصابات والوفيات.



وأكد أهمية دعم جهود الحكومة الفلسطينية لتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا)، داعياً إسرائيل إلى إتاحة لقاح (كوفيد-19) في نطاق أوسع وتسهيل وصول اللقاحات الى الأراضي الفلسطينية.