شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يفتتح مشروعاً لمجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي

وزير الحكم المحلي يفتتح مشروعاً لمجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مشروع وحدة الاشغال الخاصة بمجلس الخدمات المشترك للريف الشرقي في محافظة بيت لحم، وذلك بقيمة 4 مليون شيكل، وبتمويل من البنك الدولي والتعاون البلجيكي.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لمقر المجلس في بلدة زعترة، اليوم الثلاثاء، التقى خلالها رؤساء المجالس في منطقة الريف الشرقي، حيث اطلع على أبرز الاحتياجات من المشاريع التطويرية والتنموية وناقش معهم عددا من القضايا التي تتعلق بعمل المجالس.

وأكد الصالح أهمية هذه الوحدة في دعم جهود المجلس المشترك ومساعدة طواقمه على القيام بالمهام والواجبات على النحو الافضل، في ظل التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة (كورونا).

إلى ذلك، تفقد الصالح والوفد المرافق مشروع تبليط وإنارة منطقة البرك في ارطاس، وأجرى زيارة تفقدية لمشروع مدرسة كيسان والمنفذ من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وفي سياق منفصل، التقى الصالح مع مجلس ادارة سلطة مياه ومجاري بيت لحم وناقش معهم التحديات والعقبات التي تواجههم، وعددا من القضايا الادارية الخاصة بالمجلس.

وكان الصالح قد استهل زيارته الميدانية، بلقاء محافظ بيت لحم كامل حميد في مقر مديرية الحكم المحلي في المحافظة، واطلعا سويا على عدد قضايا من المواطنين والهيئات محلية، وأبرز المشاكل التي يواجهونها، حيث وجهوا الطواقم ذات العلاقة بالعمل على معالجتها ومتابعتها بشكل فوري.

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