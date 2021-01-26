الشرطة تلقي القبض على مطلوبين للعدالة في ضواحي القدس
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة مساء اليوم على 10 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 13 أمرحبس بعدم دفع الدين بلغت قيمتها 130 ألف شيكل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال عمل قوة مشتركة من الشرطة القضائية تساندها قوة من شرطة المحافظة ومركز شرطة الرام ومركز جنوب شرق القدس تم القبض على عشرة أشخاصٍ مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 13 أمر حبس لعدم دفع الدين في بلدات وقرى محافظة ضواحي القدس.
وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات اللآزمة بحقهم أصولاً.
قبضت الشرطة مساء اليوم على 10 مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 13 أمرحبس بعدم دفع الدين بلغت قيمتها 130 ألف شيكل.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وخلال عمل قوة مشتركة من الشرطة القضائية تساندها قوة من شرطة المحافظة ومركز شرطة الرام ومركز جنوب شرق القدس تم القبض على عشرة أشخاصٍ مطلوبين للعدالة صادر بحقهم 13 أمر حبس لعدم دفع الدين في بلدات وقرى محافظة ضواحي القدس.
وأضافت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم لحين إحالتهم لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات اللآزمة بحقهم أصولاً.
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