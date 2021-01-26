إسرائيل: المحكمة ترفض طلب نتنياهو إرجاء موعد الاستماع لإفادات الشهود بـ "القضية 2000"



وقال وكلاء نتنياهو وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه لا يمكن التمييز بين المتهمين، وبين الشركات المتهمة، وإن إجراء محاكمتين منفردتين في هذه القضية، قد يتسبب في إشكاليات قانونية.



ولم تحدد المحكمة بعد موعداً للشروع في مرحلة الاستماع إلى مرافعات الادعاء والدفاع، علما بأن المتهمين في القضية سيردون في الجلسة التي ستقام بعد أسبوعين على التهم الموجهة إليهم بالاعتراف أو بالنفي.

رام الله - دنيا الوطنرفضت المحكمة المركزية في إسرائيل، اليوم، طلب رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو، إرجاء موعد الجلسات للاستماع إلى إفادات الشهود في قضيته إلى حين اتخاذ المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت قراره، بشأن تقديم لوائح اتهام ضد شركات "بيزيك" و"والا" و"يديعون أحرونوت " من عدمه.