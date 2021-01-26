دولي

إسرائيل: المحكمة ترفض طلب نتنياهو إرجاء موعد الاستماع لإفادات الشهود بـ "القضية 2000"

إسرائيل: المحكمة ترفض طلب نتنياهو إرجاء موعد الاستماع لإفادات الشهود بـ "القضية 2000"
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
رفضت المحكمة المركزية في إسرائيل، اليوم، طلب رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو، إرجاء موعد الجلسات للاستماع إلى إفادات الشهود في قضيته إلى حين اتخاذ المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت قراره، بشأن تقديم لوائح اتهام ضد شركات "بيزيك" و"والا" و"يديعون أحرونوت " من عدمه.

وقال وكلاء نتنياهو وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إنه لا يمكن التمييز بين المتهمين، وبين الشركات المتهمة، وإن إجراء محاكمتين منفردتين في هذه القضية، قد يتسبب في إشكاليات قانونية.

ولم تحدد المحكمة بعد موعداً للشروع في مرحلة الاستماع إلى مرافعات الادعاء والدفاع، علما بأن المتهمين في القضية سيردون في الجلسة التي ستقام بعد أسبوعين على التهم الموجهة إليهم بالاعتراف أو بالنفي.

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