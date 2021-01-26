جنين: قوات الاحتلال تصور منازل وتستجوب ساكنيها في زبوبا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرية زبوبا غرب مدينة جنين، وصورت منازل فيها واستجوبت ساكنيها.



وذكر أمين سر فتح حسين جرادات، وأصحاب منازل، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل وقامت بتصويرها من الخارج، واستجوبت ساكنيها وأخذت أرقام هواتفهم الخلوية وهواتف منازلهم، وعرف من أصحابها: رسمي عباهرة، وأحمد محمد عباهرة، وأبنائه سميح وزهير وعمار، ومروان أبوبكر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).