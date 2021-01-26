رسمياً.. افتتاح الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، بأنه تم افتتاح السفارة الإسرائيلية لدى الإمارات، مشيرة إلى أن السفارة، ستعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجال السياسي والاقتصادي والتجاري والأكاديمي والإعلامي.



رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه تم افتتاح الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط، مع وصول السفير دافيد جوفرين إلى العاصمة المغربية.وأضافت: بأن جوفرين سيعمل ممثلا لإسرائيل في المغرب، فيما من المقرر فتح المكتب المغربي في تل أبيب قريباً.