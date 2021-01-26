رام الله: الشرطة تقبض على أشخاص وتضبط قطعاً أثرية وجهاز للكشف عن المعادن



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن فرع شرطة السياحة والآثار بشرطة المحافظة، وبناءً على معلومات مفادها حيازة شخصين لمواد يشتبه أنها أثرية وجهاز للكشف عن المعادن في منطقة صفا غرب محافظة رام الله.



وأضافت: على الفور توجهت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار للمكان بعد استصدار مذكرة تفتيش من قبل النيابة العامة وبتفتيش منازل المشتبه بهما ضبط بحوزتهما 241 قطعة يشتبة بأنها أثرية وجهاز للكشف عن المعادن وتبين بعد عرض هذه المواد على دائرة الآثار في المحافظة بأنها أثرية وتعود لعصور زمنية مختلفة.



وفي سياق متصل وأثناء قيام فرع شرطة السياحة والأثار في شرطة المحافظة بعمل جولة تفقدية في منطقة صفا غرب رام الله تم مشاهدة شخصين يقومان بأعمال البحث والتنقيب عن الأثار وتم القبض عليهما وبحوزتهما أدوات حفر يدوية بالإضافة الى ماكنة للبحث والتنقيب على الأثار.



وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم الأربعة لحين إحالتهم لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على أربعة أشخاصٍ وضبطت بحوزتهم 241 قطعة أثرية وجهاز للكشف عن المعادن في قضيتين منفصليتين في منطقة صفا، غرب محافظة رام الله.