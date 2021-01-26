التربية و"متطوعون في العالم" ومجلس خدمات بيت لحم يوقعون مذكرة لإدارة مخلفات البيئة



وتهدف المذكرة إلى دعم التعليم النوعي والجامع للمجتمع من خلال استخدام المواد الخام والمواد الطبيعية غير الرسمية التي تزوده بها الشركات المحلية والمصانع والحرفيين.



ووقع الاتفاقية نيابةً عن وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مدير عام التعليم العام في "التربية" صادق الخضور، وممثلة "متطوعون في العالم" آنا تولدو، بحضور القائم بأعمال مدير عام المشاريع في الوزارة مهند أبو شمة.



وأكد الخضور أهمية هذه المذكرة التي تترجم مساعي الوزارة والشركاء لدعم التعليم والاستفادة من المخلفات البيئية بشكل مستدام، معبراً عن شكره لمجلس خدمات بيت لحم و(RTM) على التعاون المشترك لتنفيذ هذه المذكرة.



بدورها، أشادت تولدو بالجهود التطويرية التي تبذلها الوزارة للارتقاء بقطاع التعليم، مؤكدة أن افتتاح المركز هو الخطوة الأولى نحو تنفيذ هذه المذكرة التي تضمن تعزيز نهج يستند على تعزيز الوعي لاستغلال المخلفات البيئية.





رام الله - دنيا الوطنوقّعت وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "متطوعون في العالم" (RTM)، ومجلس خدمات بيت لحم المشترك لإدارة المخلفات الصلبة، اليوم، مذكرة تفاهم لإدارة وإعادة استخدام مخلفات البيئة وافتتاح مركز تدوير في بيت لحم.