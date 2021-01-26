لجنة الانتخابات المركزية تعقد خمس دورات تدريبية لموظفيها الجدد





وأوضح أن هذه الدورات تأتي ضمن خطط اللجنة للتأكد من جهوزية طواقمها لبدء العمل على تنفيذ الانتخابات الفلسطينية 2021 وفق القانون.



وبيّن كحيل أن خمس دورات تدريبية ستعقد على مدار اليوم وغداً؛ ثلاث منها في رام الله واثنتين في غزة، بمشاركة 120 موظفاً وموظفة ممن جرى تعيينهم في مكاتب المناطق الانتخابية البالغ عددها 16، تمثل محافظات الوطن كافة (11 بالضفة و5 في غزة).



وتشمل مواضيع التدريب شرح قانون الانتخابات وتعديلاته، وإجراءات العملية الانتخابية بداية بعملية التسجيل، إلى جانب اطلاع المتدربين على تفاصيل عمل دوائر اللجنة وقواعد السلوك التي تحكم عملهم في جميع مراحل العملية الانتخابية.



يذكر أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه لجنة الانتخابات المركزية لطواقمها الجدد يشمل أيضاً عقد دورة تدريبية للموظفين الجدد العاملين في مقرها العام بمدينة البيرة بالتوازي مع تدريب آخر في المقر الإقليمي بمدينة غزة.











رام الله - دنيا الوطنبدأت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، تدريب موظفيها الجدد بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، استعداداً لعقد الانتخابات الفلسطينية 2021.وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، هشام كحيل في افتتاح أولى الورشات التدريبية برام الله، إن المشاركين في الدورات يمثلون ذراع اللجنة التنفيذي في جميع مراحل العملية الانتخابية.